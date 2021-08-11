Экологи оценили степень загрязнения побережья у Новороссийска после утечки нефти с танкера

Разлившиеся у Новороссийска нефтепродуктами стали причиной загрязнения около семи километров побережья на участке между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Об этом рассказал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, сообщает РИА «Новости».

«Есть видео и фото местных жителей, которые показывают замазученный берег в районе Абрау-Дюрсо», — сказал он.

По словам Книжникова, загрязнение коснулось «очень ценных участков побережья Абрау-Дюрсо», а в море попало порядка ста тонн нефти.

По информации Института океанологии РАН, причиной распространения пятна нефтепродуктов в море стал штор в районе Новороссийска, который одновременно с этим спас побережье, так как теперь ему не потребуется серьезная чистка.

Залповый выброс нефти произошел на морском терминале рядом с Новороссийском 7 августа при погрузке на танкер. Владелец терминала сообщал, что в море вытекло 12 кубометров нефти, а площадь загрязнения составила 200 кв. м. РАН получила снимки из космоса, на которых видно, что нефть растеклась по площади в 80 кв. км.