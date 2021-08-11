WP: пожары в лесах Сибири разрушительнее всех остальных в мире вместе взятых

Пожары в Сибири наносят больший урон лесам, чем пожары в Греции, Турции, Италии, США и Канаде вместе взятых. О этом сообщает The Washington Post со ссылкой на экспертов Greenpeace.

По данным специалистов, около половины российских лесов не охраняются региональными властями, в основном из-за недостаточного финансирования пожаротушения.

«Эти леса играют очень важную роль в регулировании окружающей среды. Большая часть лесов на незащищенных территориях находится на крайнем севере. Они растут очень медленно, они очень чувствительны, и если они сгорят, то воздействие на окружающую среду будет огромным», — заявил эксперт по лесному хозяйству Greenpeace Алексей Ярошенко.

Как подчеркнули в издании, местные власти заявляют, что им «отчаянно нужны» дополнительные добровольцы и деньги для борьбы с огнем, но при этом разрешают беспрепятственно гореть 66 пожарам, потому что с ними слишком сложно бороться или они не угрожают домам или экономической инфраструктуре. Эти пожары выжгли 8000 квадратных миль — почти в 10 раз больше, чем разрушительный огонь Дикси в Калифорнии, отмечает автор материала Робин Диксон.

Ранее спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса.