На Сахалине выбросили памятник Гагарину

Жители Сахалина обнаружили на берегу реки Ловецкая заброшенный памятник космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщает местный портал SKR.SU.

Статуя лежит среди обломков и засыпана грязью и песком, отмечает издание.

«Очень жаль, что Юрий Алексеевич Гагарин — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов, лежит брошенным среди обломков бетона на берегу моря в Ловецке города Невельска», — сообщил порталу местный житель.

Как рассказал мэр Невельского района Алексей Шабельник, памятник был списан из-за аварийного состояния, но неизвестно, каким образом он оказался на берегу реки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, осквернившего памятник Ленину. Инцидент произошел днем 31 июля. Неизвестный мужчина краской из баллончика нанес надпись на постамент памятника и скрылся. В полицию о случившемся заявила местная жительница.