Гинцбург заявил, что говорить о победе над коронавирусом пока рано

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что огромное количество ученых занимаются изучением COVID-19, но известно о нем далеко не все. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для изучения вируса, конечно, задействованы огромные научные силы, можно даже сказать беспрецедентные. Однако пока подводить черту и писать о победе над вирусом, к сожалению, нельзя», — сказал он.

По его словам, уже есть данные о том, что инфекция очень глубоко проникает в регуляторный механизм иммунной системы человека, что и вызывает у некоторых людей тяжелые последствия.

Ранее Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» за год подтвердила свое качество. По его словам, при разработке препарата использовался опыт, полученный на создании вакцин против Эболы и против ближневосточного респираторного синдрома, вызвавшего пандемию в 2012–2013 годах. Он также подчеркнул, что на сведения о безопасности препарата, которые публикуют иностранные регуляторы, никак не влияет российский Минздрав.