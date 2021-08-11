Российские кондитеры поменяют рецепты конфет из-за подорожания ингредиентов

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил о планах заменить дорогостоящие начинки в конфетах на более бюджетные. Об этом сообщает РБК.

Компания, выпускающая конфеты «35», «ДаЁжъ», Cho Ko-Te, «Q», будет в дальнейшем использовать сниженное содержание кондитерских жиров из-за их подорожания.

По словам Барышева, себестоимость производства кондитерских изделий в пандемию выросла примерно на 30%. Растут, в частности, цены на пальмовое и какао-масла. По этой причине конфеты с помадными, пралиновыми, фруктово-желейными начинками подорожали до 350 руб. за 1 кг.

«Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что ассоциация работающих в России предприятий кондитерской промышленности «Асконд» планирует

в 2021 году обогнать швейцарских коллег по объему экспортируемого шоколада.