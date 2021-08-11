Украинский климатолог предрекла стране «климатический ад»

Украинский климатолог Светлана Краковская заявила, что температура на планете Земля и, в частности, на Украине, может превысить норму из-за глобального потепления. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, дней, когда температура воздуха будет превышать 35 °C, на Украине с каждым годом будет все больше. Это будет сопровождаться стихийным бедствиями – засухами, наводнениями и сильными ливнями.

«Но это при жестком сценарии, если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», — подчеркнула она.

Ранее эксперт ООН сообщил о необратимых последствиях глобального потепления. Ведущие мировые эксперты по климату предсказывают, что в будущем мы еще чаще будем сталкиваться с экстремальными погодными явлениями, если только в самое ближайшее время не сумеем резко сократить выбросы парниковых газов.

Выводы отчета основаны на сотнях рецензируемых научных работ и представляют собой последний консенсус научного сообщества относительно состояния и изменения климата.