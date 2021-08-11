Эксперт напомнил о дополнительном факторе защиты карт от злоумышленников

Руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания «Россельхозбанка» Юлия Деменюк рассказала о дополнительном параметре защиты банковских карт. Об этом сообщает «Радио Sputnik».

Чаще всего мошенники пытаются узнать у потенциальных жертв код банковской карты (CVV) и коды подтверждения из СМС, отправленные банком.

По утверждениям Деменюк, многие обладатели карт забывают о том, что на ее задней стороне должна стоять подпись владельца. Она, в свою очередь, выполняет роль одного из инструментов защиты и проверки личности.

«Физическая подпись на банковской карте – важный параметр, который позволяет при любой спорной ситуации кассиру или торговой точке сравнить ту подпись, которая есть на карте, с подписью, которую вас могут попросить оставить на соответствующем чеке. Это требование остается и будет оставаться как дополнительный вариант верификации, что это именно ваша карточка. Это дополнительная верификация на случай достаточно большой покупки или если невозможно подтвердить другие данные по держателю», — рассказала Деменюк.

Она добавила, что в случае, если пользователь привязывает карту к смартфону, то человеку необходимо убедиться в предпринятых мерах для защиты информации.

Деменюк советует установить на телефон антивирусное приложение, использовать для подтверждения оплаты отпечаток пальца или push-код.

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