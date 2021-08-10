В Казахстане националисты устроили «языковые рейды»

В Казахстане националисты устроили «проверку» использования казахского языка в магазинах и различных учреждениях. Видеозаписи таких «патрулей» публикуются на Youtube-канале.

Активисты во главе с основателем канала Куатом Ахметовым изучают, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли сотрудники на этом языке. Работников, говорящих на русском, авторы видеоблога порой оскорбляют и шутят над ними.

В одном из видео автор пришел в гипермаркет и возмутился тем, что здесь все «для русских».

«Все условия созданы для русскоязычных граждан, а казахам «с Китая и Монголии» здесь не рады, потому для них нет никаких условий. Здесь нет информации на государственном языке... Если вы спросите на казахском, это будет провокация», — заявил комментатор. При этом он не вспоминает, что русский также является государственным языком в республике.

Ранее мужчина в Бишкеке бросил калькулятор в лицо девушке-кассиру из-за русского языка. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.