Главврач больницы во Владикавказе, где погибли 11 человек, задержан

Главный врач Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП), Владимир Плиев, задержан, сообщает издание Life.ru.

По данным следствия, Плиев не принял меры по устранению нарушений, выявленных Ростехнадзором в кислородной станции. Уточняется, что сама система кислородного снабжения РКБСМП не была зарегистрирована в ведомстве.

Следствие считает, что Плиеву было известно о проблемах с кислородным снабжением больницы — станция требовала реконструкции и не справлялась с подачей необходимого количества газа из-за слабого давления в трубах.

Сам Плиев неоднократно заявлял сотрудникам больницы, что сообщал об этом в Ростехнадзор, однако документального подтверждения его слов у следствия нет.

Life.ru, ссылаясь на сотрудника РКБСМП, ответственного за кислородную станцию, сообщает, что Плиеву о проблемах с давлением в трубах кислородной станции сообщали еще две недели назад.

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