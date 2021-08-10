Обвинившая губернатора Нью-Йорка помощница рассказала, как он отбирал себе помощников

Одна из предполагаемых жертв домогательств со стороны губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, его бывший пресс-секретарь Карен Хинтон заявила, что Куомо выбирал своих подчиненных по их привлекательности и однажды высказался в поддержку 42-го президента Билла Клинтона во время скандала с Моникой Левински, сообщает The New York Post.

Хинтон привела в пример ситуацию, когда работала вместе с Куомо у Клинтона в секретариате по жилищным вопросам. Тогда Куомо искал себе помощника, но отказался брать на работу женщину, которая имела очень большой опыт работы в политике и особенно — во внутренней политике Капитолия.

Также Хинтон упомянула, что Куомо шутил над ситуацией с сексуальным скандалом с Моникой Левински.

«Я помню, как он смеялся над ситуацией с Моникой Левински не потому, что не верил ей — он верил — а потому, что считал это забавным», — рассказала Хинтон.

Ранее обвинившая губернатора Нью-Йорка в домогательствах женщина впервые заговорила публично.