В Германии 8,5 тыс. человек получили укол с физраствором вместо прививки от коронавируса

В Фрисландии, в федеральной земля Нижняя Саксония, более 8,5 тыс. человек получили укол с физраствором вместо прививки от коронавируса, сообщает сайт районной администрации.

По данным следствия, открытого против одной из медсестер центра вакцинации в городе Вильгельмсхафен, еще около 8,5 тыс. жителей Фрисландии в период с 5 марта по 20 апреля 2021 года могли получить вместо вакцины от коронавируса укол с физраствором.

«Согласно текущим данным полиции, существует риск того, что преступник набрал в шприцы только физиологический раствор вместо вакцины в других случаях [в указанный период — «Газета.Ru»], — указано в сообщении администрации.

Полиция и прокуратура Нижней Саксонии разыскивают того, кто подменил ампулы с вакцинами и физраствором.

Ранее в Германии, в городе Вильгельмсхафен, шесть человек получили физраствор вместо вакцины от COVID-19. По данным полиции, медсестра, ответственная за подготовку шприцов для вакцинации, 21 апреля заменила шесть доз вакцины.

По ее словам, медсестра якобы не хотела сообщать об упавшей ампуле с вакциной.