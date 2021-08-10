Бывший юрист ФБК* рассказал о мошенничестве в команде Навального

Геннадий Макаров, который представлял интересы Алексея Навального в Липецкой области и создавал там отделение планирующейся политической партии, рассказал, почему он ушел из оппозиционного движения и как в команде Навального построена схема мошенничества, передает телеканал RT.

По словам Макарова, его рекомендовали как юриста, который сможет организовать в Липецке региональное отделение партии Навального «Россия Будущего».

«Договоренность была следующая: сначала мы по регионам регистрируемся, затем в Москве регистрируется главный штаб, в Минюсте России. Сделав так, мы стали бы стали настоящей официальной партией», — рассказал Макаров.

Он уточнил, что ему была выдана нотариально заверенная доверенность на представление интересов создающейся партии «Россия Будущего» в Липецке и области. Макаров заявил, что он вместе со сторонниками Навального шесть раз проводили учредительное собрание, однако в Министерстве юстиции им каждый раз отказывали.

Однако конфликт с московской командой Навального у Макарова произошел на почве денег — юристу пришлось на собственные средства, около 100 тыс рублей, проводить все мероприятия по созданию ячейки партии. Также Макаров рассказал о трудоустройстве в команде Навального.

«Все было добровольно. У меня была только доверенность. Всё на общественных началах. Я рассчитывал возглавить штаб Навального в области, но со мной внезапно прекратили всякое общение», — пояснил Макаров, уточнив, что связь с ним прекратилась после того, как на него завели несколько административных дел.

Он указывает на Леонида Волкова и Ивана Жданова, как на тех, кто внес его в «черный список», а также на бывшего начальника липецкого штаба Навального, Илью Данилова.

«Он [Данилов — «Газета.Ru»] вместо финансирования штаба купил себе квартиру за 4,5 млн рублей. Никакой работы не велось, все деньги забрал себе. Приходят ребята, говорят, что тоже хотят баллотироваться в депутаты горсовета, просят денег на агитацию, а денег нет», — рассказал Макаров.

Юрист уточнил, что Данилов является безработным, что опровергает его заявления о покупке квартиры в кредит.

Ранее экс-координатор штаба Навального** в Волгограде рассказал о работе в организации.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

**Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021