Украинский журналист ответил на критику Лукашенко тостом

Журналист Дмитрий Гордон в своем YouTube-канале прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который назвал его мерзавцем в ходе «Большого разговора» с журналистами.

В ходе трансляции Гордон открыл бутылку некогда подаренного ему белорусским президентом бальзама.

«Поскольку ваши слова о том, что я мерзавец, были мне как бальзам на душу, я выпью белорусского бальзама <...> Я хочу выпить за то, чтобы прекрасный народ братской Белоруссии поскорее стал по-настоящему свободным. Чтобы к власти пришли люди, которые будут любить свой народ. Белорусы, за вас белорусский бальзам от Александра Лукашенко», — сказал журналист, поднимая стакан.

В ходе сегодняшнего общения с журналистами президент Белоруссии заявил, что готов был ввести в действие армию, если бы попытка дестабилизации ситуации после прошлогодних выборов главы государства вышла далеко за пределы «красной черты».

Пресс-конференция президента Белоруссии прошла в годовщину выборов главы государства 2020 года, за которыми последовали массовые демонстрации по всей стране. Протестующие не признали очередной победы Лукашенко, назвав победителем выборов оппозиционного политика Светлану Тихановскую.