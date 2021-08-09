Ивана Сафронова перевели в камеру с усиленными мерами безопасности

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов переведен в камеру с усиленными мерами безопасности после публикации его статьи в «Ведомостях», сообщает адвокат заключенного Иван Павлов в своем Telegram-канале.

По словам защитника, Сафронова переселили в камеру, расположенную рядом с карцером.

«Она отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна обустроена сигнализация. Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет какие именно», — рассказал Павлов.

Ранее сообщалось, что Сафронов написал статью для «Ведомостей» о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже.

В тот же день сайт издания подвергся DDoS-атаке, а колонка Сафронова исчезла.

Сафронова задержали в июле 2020 года по подозрению в государственной измене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина не признал вину и связывает дело со своей журналистской деятельностью. Между тем, в Роскосмосе заявили, что задержание журналиста не связано с его работой в корпорации. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у его помощника не было доступа к закрытой информации.