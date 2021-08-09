В пермском зоопарке родился детеныш яванских лангуров

У яванских лангуров Джулии и Спайка, проживающих в зоопарке Перми, родился второй по счету детеныш. Об этом сообщает агентство «ФАН».

Малыш ярко-оранжевого цвета появился на свет 6 августа

В пресс-службе отметили, что у детеныша шерсть постепенно потемнеет и станет черного цвета. Рождение второго малыша для пары является знаковым событием, потому что эти животные редко содержатся в зоопарках, еще реже размножаются.

Впервые Спайк и Джулия стали родителями в 2019 году. Тогда на свет появилась Лилу.

Яванский лангур, или блестящий гульман, обитает в Индонезии на островах Ява, Бали, Ломбок. В дикой природе они способны прожить до 30 лет. Эти животные активны днем, проводят большую часть времени на деревьях, питаются листьями и цветами.

Ранее сообщалось, что пять птенцов розового и красного фламинго появились на свет в Московском зоопарке.