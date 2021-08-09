Минобрнауки выпустило рекомендации для вузов по привитым и непривитым студентам

Министерство науки и высшего образования России выпустило рекомендации для вузов страны по привитым и не привитым от коронавируса студентам, в том числе иностранным, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы министерства Дмитрия Афанасьева.

Так, согласно рекомендациям Минобрнауки, вузам будет целесообразно ввести раздельное проведение экзаменов для привитых и непривитых студентов, непривитых учащихся перевести на удаленные занятия, а иностранных студентов вакцинировать от коронавируса за их счет.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся — иностранных граждан и лиц без гражданства <...> за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», — указано в рекомендации.

Исключением станут иностранные студенты, не достигшие возраста 18 лет или имеющие документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства. При этом решение о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории России будет приниматься «компетентными органами».

Также в Минобрнауки рекомендовали вернуть для вакцинировавшихся студентов очный формат занятий.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что ведомство не будет требовать от студентов обязательной вакцинации.