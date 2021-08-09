Российские туристы впервые за шесть лет прилетели в Египет

Самолет авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс по маршруту Москва — Хургада приземлился в аэропорту египетского курорта, став первым за шесть лет после трагедии над Синайским полуостровом гражданским рейсом из России на египетские курорты, сообщает ТАСС.

По прилету туристам была организована торжественная встреча. Также на понедельник, 9 августа, запланирован рейс из Москвы в Шарм-эш-Шейх авиакомпании «Россия», еще один самолет позже прибудет в Хургаду.

Ранее стало известно, что EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта с 9 августа.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в столицу Египта возобновились.