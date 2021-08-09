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Назван самый малочисленный коренной народ в России

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Андрей Шапран/РИА «Новости», коллаж «Газета.Ru»

Кереки, или анкалгакку («приморские люди»), являются самым малочисленным народом России, в настоящее время к этому этносу относят себя всего четыре человека, при этом керекским языком владеют десять. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Медиаофиса Всероссийской переписи населения.

Кереки проживают в Беринговском районе Чукотского автономного округа.

Коренные малочисленные народы — это этносы, в составе которых не более 50 человек. Они проживают в местах своего исторического расселения, говоря на своем языке, сохраняют обычаи и промыслы и воспринимают себя как отдельный народ.

Согласно переписи населения России от 20210 года, всего в стране 316 тысяч человек, относящих себя к коренным народом. Как правило, это люди, проживающие на севере страны или на Кавказе.

Новые и точные данные о коренных народах России станут известны по результатам новой переписи, которая пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

Ранее сообщалось, что почти половина граждан Украины считают себя одним народом с россиянами.

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