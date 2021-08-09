Британский ученый спрогнозировал будущее коронавируса

Возможно, в ближайшем будущем COVID-19 станет лишь еще одной «простудой», считает профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

«Через несколько лет подавляющее большинство инфекций будут протекать бессимптомно или в легкой форме. Другими словами, как и другие коронавирусы, он просто станет еще одной причиной простуды. Действительно... симптомы уже становятся более привычными: вариант «дельта» обычно проявляется в виде боли в горле и насморка», — говорится в статье Хантера, опубликованной в журнале Spectator.

Хантер предположил, что миру не удастся добиться коллективного иммунитета к коронавирусу, однако будет найден баланс между невосприимчивостью и засильем инфекции.

Ученый напомнил, что многие коронавирусы наиболее активны зимой — и возбудитель COVID- 19 может не стать исключением: «мы будем наблюдать зимние пики долгие годы и даже десятилетия, но со все меньшим и меньшим количеством смертей».

Профессор не отрицает, что новые варианты вируса создают проблемы в возвращении к «нормальной жизни», потому что они намного более заразны или потому, что у них отсутствует иммунитет. Однако есть основания полагать, что «дельта»--штамм может быть конечной точкой развития SARS-CoV-2 — наиболее «популярный» вариант вскоре становится доминирующим, и эволюция резко замедляется.

По словам Хантера, худшая часть пандемии уже позади — по крайней мере, в Великобритании — но ревакцинация все еще необходима.

Ранее эпидемиолог рассказала, что постковидный синдром может наступить с большой задержкой