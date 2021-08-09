В США судья предписал обвиняемому пройти вакцинацию ради условного наказания

Американский судья велел обвиняемому пройти вакцинацию от коронавируса в течение 60 дней после его появления в суде — иначе ему грозит тюремное заключение, сообщает CNN.

Сообщается, что обвиняемому, Брэндону Резерфорду, вменялось хранение фентанила — мощного анальгетика, синтетического опиоида, который в США пользуется спросом у наркопотребителей.

Судья Кристофер Вагнер из штата Огайо заявил телеканалу, что его роль в суде — «реабилитировать обвиняемого и защитить сообщество».

«У этого обвиняемого был фентанил, который куда опаснее вакцины. Подсудимый не выразил возражений во время разбирательства и не сообщил о каких-либо медицинских проблемах, а его адвокат не возражал», — заявил судья.

Однако сам обвиняемый заявил, что был «шокирован», когда судья сказал ему об этом. Несмотря на просьбу представителя власти, мужчина по-прежнему не собирается вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что антипрививочница облизала ручку холодильника и продукты в супермаркете.