Около 95% жителей Уханя проверили на COVID-19

В Ухане, где началась пандемия коронавируса, власти массово тестируют граждан на COVID-19 — на данный момент в общей сложности протестировано 11,3 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Население Уханя — порядка 11,9 млн человек.

Отмечается, что такого количества удалось добиться за четыре дня — власти города объявили о массовом тестировании на коронавирус 3 августа. Палящая жара вызывала трудности, но власти города предприняли усилия, чтобы замотивировать жителей и предотвратить панику среди них.

«Более 28 тыс. медперсонала были приведены в готовность, более 13 тыс. общественных работников вышли на передовую — все они работали и днем, и ночью», — говорится в сообщении.

Уточнятся, что более 27 тыс. сотрудников полиции общественной безопасности патрулировали город.

За это время посредством ПЦР-тестирования выявлено девять случаев COVID-19 «из закрытых и контролируемых сообществ», все больные и носители вируса помещены на карантин

Ранее сообщалось, что в Пекине зарегистрировали первый за 179 дней случай коронавируса.