Под Саратовом перевернулся рейсовый автобус

В Саратовской области перевернулся автобус, как минимум 13 человек получили травмы, сообщает издание «ЧП Саратов».

Сообщается, что на месте ДТП находятся спасатели, медики, сотрудники ДПС и пожарной охраны. В результате ДТП два человека находятся в тяжелом состоянии, еще десять — в состоянии средней тяжести. Все они госпитализированы.

Водитель также пострадал, но от госпитализации отказался — медицинские сотрудники оказали ему помощь на месте.

По данным ГУ МЧС по региону, авария произошла на федеральной трассе Р-22 в районе города Калининска вблизи села Большая Ольшанка. По предварительным данным, водитель автобуса, следующего по маршруту Белгород--Саратов, допустил съезд в кювет, в результате чего автобус опрокинулся.

Иные обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее двое мужчин попали под трамвай, пока поминали сбитого на том же месте брата.