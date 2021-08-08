CNN: больницы во Флориде «переполнены» детьми с коронавирусной инфекцией

Детские больницы во Флориде «полностью переполнены» юными пациентами с COVID-19 на фоне распространения штамма «дельта». Об этом сообщает CNN.

8 августа во Флориде было зарегистрировано наибольшее количество детей-пациентов с коронавирусом – 172.

«Число случаев заболевания детей в наших больницах и в детских больницах невероятно велико. Наши педиатры, медсестры, персонал истощены, а дети страдают. И это абсолютно ужасно. Наши дети очень сильно пострадали. Мы никогда раньше не видели таких чисел», — заявила врач, эксперт по инфекционным заболеваниям Международного университета Флориды Эйлин Марти.

По данным телеканала, резкий рост госпитализаций детей с COVID-19 был зарегистрирован и в других штатах, включая Арканзас, где в среду было зарегистрировано рекордное количество детей, госпитализированных с вирусом.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах за прошедшие сутки, 7 августа, количество заразившихся коронавирусом превысило 100 000 человек.