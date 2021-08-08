Первоклассник из Красноярска попросил Путина решить экологические проблемы

Семилетний Владимир Каменев из Красноярска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой разобраться с дымом от пожаров в городе, из-за которого ему не разрешают гулять на улице. Об этом сообщает телеканал ТВК.

По данным канала, мальчик сам захотел записать ролик после того, как мама запретила ему гулять на улице из-за дыма и грязного воздуха. На вопрос мальчика, что же тогда делать, мама в шутку предложила обратиться к президенту России. Первоклассник принял предложение всерьез и попросил помочь родителей записать видео, по такому случаю специально надев галстук.

«Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я – гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно. С уважением, Каменев Владимир Денисович», — сказал мальчик.

Ранее сообщалось, что дым от лесных пожаров в Якутии дошел до 400 населенных пунктов Красноярского края, в том числе до самого Красноярска.