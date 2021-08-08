EgyptAir запускает прямые рейсы между Москвой и курортами Египта с 9 августа

Египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir с 9 августа запускает семь прямых рейсов между Москвой и курортными городами Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщается в распространенном компанией заявлении, передает ТАСС.

В документе указано, что еженедельно перевозчик будет выполнять по 4 рейса в Хургаду и 3 в Шарм-эль-Шейх. Перевозки будут осуществляться на воздушных судах Airbus A330-300, которые рассчитаны на 301 пассажира.

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в 2015 году после крушения в результате теракта российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Ответственность за катастрофу взяла на себя одна из террористических организаций. В 2018 году после усиления мер безопасности в аэропорту Каира полеты из России в столицу Египта возобновились.

Ранее МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией.