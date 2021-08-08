Американский антипрививочник перед смертью призвал вакцинироваться от COVID-19

Американский радиоведущий-антипрививочник Дик Фаррел скончался от COVID-19, но перед смертью он изменил свое отношение к вакцинации и призвал друзей прививаться, сообщает телеканал WPTV.

Фаррел был ведущим на радио в Уэст-Палм-Бич и на протяжении длительного времени вел передачи, критикуя в них медицинских регуляторов и вакцины. Главного инфекциониста США Энтони Фаучи он называл «обезумевшим от власти сумасшедшим лжецом», а вакцины в понимании Фаррела являлись «мошенничеством».

Три недели назад Фаррела госпитализировали с коронавирусом, после чего он изменил свои взгляды.

Ли Хейр, друг Дика Фаррела, написал на своей странице в Facebok, что решил пройти вакцинацию после смерти ведущего.

«Из-за него я сделал укол. Он прислал мне SMS и сказал мне привиться. Он сказал мне, что вирус — не шутка, и добавил, что и сам должен бы был привиться», — написал Хейр.

Ранее американский врач Бритни Кобиа рассказала о том, что страдающие от тяжелого течения коронавируса пациенты просят ее вакцинировать их, когда делать это уже «слишком поздно».