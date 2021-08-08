Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка

В Москве десятилетний мальчик попал под машину, когда пытался спасти котенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram.

Инцидент случился во дворе дома на Новокосинской улице.

Согласно данным ГАИ, водитель такси не увидел ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованного автомобиля, и совершил на него наезд.

По информации ведомства, мальчика уже доставили в больницу. Ему поставили предварительный диагноз — растяжение правой ноги.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее пьяный автомобилист насмерть сбил ребенка в Волгоградской области.