Ребенок в Москве попал под машину из-за котенка

В Москве десятилетний мальчик попал под машину, когда пытался спасти котенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции в Telegram.
Инцидент случился во дворе дома на Новокосинской улице.
Согласно данным ГАИ, водитель такси не увидел ребенка, который пытался достать котенка из-под припаркованного автомобиля, и совершил на него наезд.
По информации ведомства, мальчика уже доставили в больницу. Ему поставили предварительный диагноз — растяжение правой ноги.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
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