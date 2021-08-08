Очевидцы засняли, как смерч разрушил пляж в Новороссийске

Смерч вышел на берег в селе Широкая Балка в Новороссийске и разрушил постройки на пляже. Видеоролик опубликовали на странице «Типичный Краснодар» в Instagram.

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как вихрь, проходя мимо киоска на пляже, разрушает его крышу, а также сносит катер и навесы. В районе Широкой Балки сегодня, 8 августа, было зафиксировано три смерча, однако только один из них вышел на берег.

По информации местного управления МЧС, пострадавших в результате ЧП нет.

Накануне смерч образовался в нескольких километрах от берега возле села Кабардинка в Краснодарском крае.

Ранее Гидрометцентр предупредил о преждевременном начале сезона смерчей на Черном море. По словам научного руководителя центра Романа Вильфанда, начало сезона на три месяца раньше срока «необычно», так как подобные явления возникают в августе-сентябре, когда температура воды около 25°C.