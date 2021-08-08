Власти Якутии опровергли сообщение о вырубке лесов из-за пожаров

Власти Якутии опровергли сообщение, что глава региона Айсен Николаев поручил вырубить лес вокруг населенных пунктов, которым угрожают пожары. Об этом РБК сообщил руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства региона Василий Амбросьев.

Он пояснил изданию, что такая информация появилась из-за ошибки пресс-службы.

«Действительно, в первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы», — сказал Амбросьев.

Он отметил, что сотрудники пресс-службы ее оперативно исправили.

Как уточнил Амбросьев, речь шла об очистке от сухостоя и поваленных деревьев минерализованных полос, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня.

Он добавил, что работы по расчистке минерализованных полос уже ведутся.

Ранее сообщалось, что в Якутии лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Бясь-Кюель. В результате сгорели 19 жилых домов и 12 хозпостроек. Пострадавших от пожаров местных жителей решили отправить на отдых в санатории.