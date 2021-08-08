В Якутии поручили вырубить леса вокруг населенных пунктов, чтобы избежать пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев поручил очистить от сухостоя и поваленных деревьев все минерализованные полосы вокруг поселков, которым угрожают пожары. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В свою очередь заместитель председателя республиканского правительства Дмитрий Садовников заявил, что на 8 августа в регионе действуют 155 лесных пожаров, проводится тушение 71 возгорания. В работах задействованы 3 601 человек и 510 единиц техники. За сутки было ликвидировано 11 очагов возгорания, локализовано 9 и обнаружено 7 новых лесных пожаров.

На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории 12 населенных пунктов Кобяйского, Таттинского, Верхневилюйского, Усть-Алданского и Томпонского районов.

Ранее сообщалось, что в Якутии лесной пожар перекинулся на жилые дома в селе Бясь-Кюель. В результате сгорели 19 жилых домов и 12 хозпостроек. Пострадавших от пожаров местных жителей решили отправить на отдых в санатории.