Врач обозначил сроки выписки отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер

Главный врач ГБУ «Туапсинская центральная районная больница №1» Минздрава Краснодарского края Игорь Смирнов рассказал о возможных сроках выписки детей, поступивших в медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам Смирнова, состояние детей нормализовалось, угрозы жизни и здоровью нет.

Он отметил, что отравившиеся дети сообщают врачам, что «чувствуют себя прекрасно», хотят побыстрее покинуть больницу и отправиться на отдых.

Вопрос о выписке детей будет поставлен только после проверки всех анализов, подчеркнул Смирнов.

«<…> Может быть, часть детей уйдет у нас в первые дни следующей недели, другая часть, может быть, на два-три дня задержится. Но я очень сильно надеюсь, что в течение следующей недели у нас будет подавляющее количество выздоровевших», — отметил Смирнов.

Ранее врачи сообщили, что причиной отравления детей, следовавших поездом в Адлер, стал норовирус нового типа. К 20 детям, которых госпитализировали во время остановки на одной из станций, прибавились еще 36 человек.

В итоге власти решили отправить всех остальных детей — почти 200 человек — в обсерваторы, организованные в лагерях отдыха.