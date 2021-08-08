Названа скрытая угроза дельта-штамма коронавируса

Врач-инфекционист, вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков рассказал, как дельта-штамм коронавируса маскируется от иммунитета. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, данный вид коронавируса имеет двухволнвое течение заболевания: маскируясь от иммунитета, штамм проникает в организм и начинает размножаться. Когда иммунитет включается, что ответ на вирус может быть гипериммунным и навредить самому организму.

Врач-педиатр, инфекционист Татьяна Чаленко уточнила, что при гипериммунном ответе у человека случится цитокиновый шторм, который потенциально может привести к смерти.

Чтобы избежать таких последствий специалисты рекомендуют не давать коронавирусу распространяться в организме.

«Это можно сделать несколькими способами. Или вовремя поставить диагноз и начать первый этап лечения коронавирусной инфекции по протоколу, или иметь уже готовые, активные антитела, готовые моментально уничтожить пораженные клетки. Это достигается или путем вакцинации, или путем болезни», — заявил Тимаков.

Ранее в ВОЗ рассказали о частоте мутации COVID-19.