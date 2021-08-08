В Новой Москве бывший военный проник в часть и спилил трубы отопления

В Новой Москве мужчина спилил трубы отопления в военной части, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 47-летний злоумышленник — бывший замкомандира 549-го зенитно-ракетного Краснознаменного полка по тылу.

По данным Telegram-канала, мужчина раньше служил в части, куда пришел пилить трубы. Для реализации задуманного он взял с собой сохранившиеся ключи и пригласил составить компанию товарища.

В караульном помещении подельников застал солдат, который вызвал полицию. Мужчин задержали.

По факту произошедшего проводится проверка, сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее сообщалось, что полиция Омска задержала мужчину, укравшего конфеты на сумму около 2,5 тыс. руб. Инцидент произошел в торговом павильоне на улице Лермонтова.