В Совфеде считают, что рабочую неделю надо сокращать, а не увеличивать

Увеличение рабочей недели не приведет к улучшению экономической ситуации, заявил «Газете.Ru» член Совета Федерации Сергей Леонов, комментируя предложение депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева.

«Я считаю, что эта идея утопичная. Ни в коем случае рабочую неделю увеличивать не нужно. Вполне достаточно пятидневки. Не факт, что это [увеличение рабочей недели] приведет к увеличению заработка и улучшению экономической ситуации в стране», — сказал Леонов.

Он также отметил, что в его партии выступают с предложением сократить рабочую неделю.

«Наоборот, мы с коллегами фракции ЛДПР начали предлагать четырехдневную рабочую неделю, поэтому с учетом удаленной занятости и современных реалий, с учетом оснащения заводов, фабрик и вообще труда в России, рабочая неделя должна сокращаться», — пояснил Леонов.

Ранее глава Федерации профсоюзов Михаил Шмаков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что идею увеличить рабочую неделю продвигают «жлобы». Как и Леонов, он уверен, что такая мера не будет способствовать развитию экономики России.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики страны. Он выразил мнение, что в настоящий момент в России нет инструментов, которые бы позволили перевести производство на сокращенную рабочую неделю.