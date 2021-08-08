В ДТП в Турции погибли 14 человек

14 человек погибли и 18 ранены в ДТП с рейсовым автобусом на северо-западе Турции. Об этом сообщает Aksam.

«К сожалению, в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в результате движения пассажирского автобуса в направлении Эдремита по Балыкесирской кольцевой дороге около 4.40 в воскресенье, 08.08.2021, 11 наших граждан погибли на месте происшествия, 3 из них попали в больницу, 18 получили ранения», — сообщили представители правительства Балыкесира.

Утверждается, что аварийные службы и медицинские бригады прибыли на место происшествия «за очень короткое время» и позаботились о том, чтобы пострадавших перевели в 5 больниц в Балыкесире.

Ранее российские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов из России в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в турецкой Анталии.

Отмечается, что автобус следовал из Стамбула в Измир, авария произошла в районе города Сома.

Шесть пассажиров погибли на месте, трое скончались в клинике. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находились 50 человек.

В настоящее время расследуется причина происшествия.