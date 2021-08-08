Пострадавших от пожаров жителей якутского поселка Бяс-Кюель отправят на отдых в санатории

Пострадавших от лесных пожаров жителей якутского поселка Бяс-Кюель отправят на отдых в санатории, в том числе — за пределами Якутии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правительства Республики Саха Ольгу Балабкину.

«По поручению главы Якутии Айсена Николаева, дети будут направлены в лагеря отдыха, в том числе и за пределами Якутии», — заявила Балабкина.

Среди эвакуированных 29 человек, в том числе 24 человека (среди них 14 детей) были размещены в пришкольном интернате села Бердигестях, а еще пять человек (среди них 1 ребенок) — в средней школе. Большинство эвакуированных жителей выбрали проживание у родственников.

Поселок Бяс-Кюель Горного района Якутии был уничтожен пожаром в субботу, 7 августа, несмотря на самоотверженную борьбу с огнем группировки из 339 человек и 51 единицы техники.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС.