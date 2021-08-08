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В Амурской области паводок оставил более 20 населенных пунктов без транспортного сообщения

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ГУ МЧС по Иркутской области

В Амурской области паводок оставил более 20 населенных пунктов без транспортного сообщения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«В Амурской области подтоплено более 80 км автомобильных дорог, 8 водопропускных труб и 6 мостов. Без транспортного сообщения остались 24 населенных пункта на территории восьми муниципальных образований. К 10 населенным пунктам возможен проезд только на технике повышенной проходимости», — рассказали в пресс-службе правительства Амурской области.

Проблемы с подтоплениями из-за паводка отмечаются в Селемджинском, Архаринском, Белогорском районах — здесь отмечается самая тяжелая ситуация.

В пунктах временного размещения находятся 86 человек, еще более 350 человек разместились у родственников.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить выплаты жителям Дальнего Востока, пострадавшим от ЧС.

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