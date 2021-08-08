Бывший сотрудник Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве

Бывший сотрудник производителя электромобилей Tesla получит $1 млн за оскорбление на расовой почве — его называли «ниггером» коллеги, сообщает телеканал CBS.

Мелвин Берри был нанят Tesla в качестве обработчика материалов в 2015 году на завод компании в Калифорнии, однако уволился спустя чуть более полутора лет работы после того, как он стал жертвой травли на расовой почве.

«Ни одно другое слово в английском языке так мощно или мгновенно не напоминает о долгой и жестокой борьбе нашей страны за преодоление расизма и дискриминации афроамериканцев», — заявила судья Элейн Рашинг, которая приняла решение в пользу Берри.

По информации суда, Берри и его адвокат Жаннетт Ваккаро смогли предоставить два неопровержимых доказательства того, как Берри назвали «ниггером» двое старший сотрудников.

Дело Берри стало первым прецедентом — кроме него еще около сотни сотрудников обратились в суд с коллективными жалобами на своих коллег, которые оскорбляли их на расовой почве.

Ранее игроку «Кардиффа» втирали в одежду бананы на почве расизма.