Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн

Копия игры Super Mario Bros. 1985 года производства для приставки Nintendo продана на аукционе Rally за $2 млн, сообщает The New York Times.

«Игра 1985 года, созданная для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта — это большая редкость для старых видеоигр», — рассказал Роберт Петроццо, один из основателей аукциона Rally.

Он считает, что аукционный рынок видеоигр только зарождается, но уже показывает небывалые результаты продаж.

«Я думаю, что мы начинаем видеть естественное развитие [темы] «Что еще? Какие вещи, которые ценились с детства, вызывают такую ​​ностальгию?»», — предполагает Петроццо.

Ранее Картридж с игрой Super Mario 64 продали на аукционе за $1,56 млн.

А до этого копию компьютерной игры «The Legend of Zelda» продали за $870 000.

Перед этим копию игры Super Mario Bros. 1986 года продали на аукционе Heritage Auctions за $660 000.