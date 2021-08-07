В российском вузе появится педагог-робот

В Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с начала учебного года появится преподаватель-робот, сообщает ТАСС .
«Робот будет «преподавать» студентам сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом. Также, помимо робота в ТУСУР отправится комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky — адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота Promobot», — рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.
По его словам, на основе робота планируется изучать программирование, электронику и мехатронику. Томские студенты будут учиться создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении широкого спектра задач.
По мнению разработчиков «Промобота», любой удачный проект, созданный в рамках курса, может попасть напрямую в компанию, а позднее — стать частью робота.
Уточняется, что робот в основном состоит из комплектующих российского производства — это позволит студентам одновременно изучить спектр российских технологий.
Ранее стало известно, что в России создали искусственную эмпатию для роботов.