В российском вузе появится педагог-робот

В Томском госуниверситете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с начала учебного года появится преподаватель-робот, сообщает ТАСС .

«Робот будет «преподавать» студентам сразу несколько дисциплин и выступать «живым» лабораторным стендом. Также, помимо робота в ТУСУР отправится комплект для изучения робототехники Promobot Rooky. Рука-манипулятор Rooky — адаптированная для автономной работы копия руки сервисного робота Promobot», — рассказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

По его словам, на основе робота планируется изучать программирование, электронику и мехатронику. Томские студенты будут учиться создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении широкого спектра задач.

По мнению разработчиков «Промобота», любой удачный проект, созданный в рамках курса, может попасть напрямую в компанию, а позднее — стать частью робота.

Уточняется, что робот в основном состоит из комплектующих российского производства — это позволит студентам одновременно изучить спектр российских технологий.

Ранее стало известно, что в России создали искусственную эмпатию для роботов.