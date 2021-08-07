В OneTwoTrip сообщили, в какие города стали чаще ездить россияне

В июле российские туристы стали чаще бронировать путешествия в Ставрополь, Геленджик и Астрахань. Об этом «Газете.Ru» сообщили в OneTwoTrip. Сервис проанализировал бронирования, совершенные на период с 1 по 31 июля, в сравнении с предыдущим месяцем.

Среди городов, куда клиенты сервиса стали чаще бронировать перелеты на июль, значительно вырос интерес к Ставрополю ― на 75%, Геленджику ― на 54% и Анапе ― на 49%.

«Ставропольский край ― регион богатый природными достопримечательностями: здесь есть прекрасные курорты с минеральной водой, живописные парки. Вполне закономерно, что поездки туда стали востребованнее, так как часть туристов стремятся не только отдохнуть, но и оздоровиться. Возрос и спрос на отдых в Краснодарском крае: Геленджиком и Анапой интересовались в июле больше, желая провести время именно на море», ― отметила глава пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также в июле россияне активнее совершали полеты в Благовещенск (+43%), Ульяновск (+40%), Томск (+27%), Барнаул (+25%), Чебоксары (+20%), Ярославль (+19%) и Самару (+17%).

На поездах туристы стали в июле чаще отправляться в Астрахань: спрос возрос на 33% в сравнении с июнем. Увеличилась доля бронирований в Сызрань (+27%), Воронеж (+24%) и Нижневартовск (+20%). Также несколько популярнее стали Кострома и Ижевск (+19%), Челябинск (+17%), Мурманск (+16%), Сургут (+14%), Муром и Пятигорск (+13%).

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) дали советы туристам, планирующим отпуск.