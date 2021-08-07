Дрон впервые спас тонущего человека на пляже Анапы

В Анапе беспилотник впервые спас тонущего на туристическом пляже, сообщает издание «Анапа Регион».

На центральном пляже города работают три специально оборудованные вышки, патрулирующие прибрежную зону. Беспилотник быстро приблизился в пострадавшему, сбросил ему страховочный жилет, на котором он смог продержаться до прибытия спасателей.

«Молодой человек, переоценив свои силы, заплыл далеко и начал тонуть. Тонущий был вовремя зафиксирован специальной системой мониторинга, к нему направили дрон со спасательным жилетом. Параллельно были вызваны экстренные службы», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Когда мужчина начал тонуть, у него открылось носовое кровотечение. На берегу его ждали медики — они оказали необходимую помощь, жизнь пострадавшего вне опасности.

Ранее стало известно, что уже в этом году дроны начнут доставлять почту в четырех регионах России.