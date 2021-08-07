Обама устроил «пре-пати» перед юбилеем и разозлил соседей

Бывший президент США Барак Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия, а перед ней он устроил «разминку» и уже позвал десятки человек на остров Мартас-Виньярд в Массачусетсе, сообщает TMZ.

Жители острова рассказали изданию, что курорт «кишит гостями» — многие уже приехали и ждут «официальной» вечеринки. Среди них — музыкант Джон Ледженд, актер Том Хэнкс и актрисы Гэбриель Юнион и Рита Уилсон. Ожидается, что на мероприятии также будет звездная пара Jay-Z и Бейонсе, возможно, актер Джордж Клуни и шоумен Стивен Колберт.

Многие жители острова считают, что это куда масштабнее «семейной вечеринки», о которой упоминалось ранее. Их также беспокоит эпидемиологическая обстановка и возможное дальнейшее распространение «дельта»-штамма коронавируса.

Издание отмечает, что среди населения Мартас-Виньярд также ходят слухи, что на острове «командуют и перекрывают дороги».

Ранее сообщалось, что Обама намерен провести вечеринку по случаю своего 60-летия, несмотря на рекомендации государственного Центра по контролю и профилактике заболеваний. Как ожидалась, на празднике будет присутствовать до 500 гостей. Позже сообщалось, что он все же отменит масштабное празднование.