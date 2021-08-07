В Венгрии запретили продавать книги про ЛГБТ в открытой упаковке

В Венгрии вступил в силу новый указ — в соответствии с ним книги ЛГБТ-тематики будут в продаже только в закрытой упаковке, сообщает Reuters.

Уточнятся, что нововведения коснутся детской литературы и медиа. Также лицам до 18 лет отныне запрещена публичная демонстрация товаров, которые пропагандируют трасгендерный переход, «поощряют изменение пола или гомосексуальность».

Кроме того, представители ЛГБТ-сообщества не смогут участвовать в телешоу для несовершеннолетних или фигурировать в съемках учебных материалов.

В прошлом году Венгрия решила изменить конституцию — в частности, запретить однополые браки, отказать представителям ЛГБТ-сообщества в праве на усыновление и укрепить норму консервативного христианского воспитания детей в своей конституции.

В середине июня парламент Венгрии одобрил закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ в школах. В ответ Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Венгрии, чтобы принудить ее отказаться от принятия закона.