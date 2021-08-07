В Казани родителей высадили из поезда с телом умершего в пути ребенка

В пассажирском поезде Анапа — Новокузнецк умер 15-летний подросток, в Казани его родителей высадили, а тело выгрузили и положили на вокзале, сообщает «Татар-Информ».

Как рассказали изданию в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, подросток скоропостижно скончался на перегоне из Буинска в Казань. Следователи выяснили, что у ребенка было врожденное заболевание, оно не уточняется.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе следственного управления.

По данным местных СМИ, после случившегося полиция оцепили вокзал «Казань-2», на месте работали оперативники. Позже тело ребенка перенесли на платформу, а родители сошли с поезда.

Ранее стало известно, что жители Новосибирска несколько часов купались в водохранилище рядом с телом погибшего.