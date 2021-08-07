ООН: в пандемию число голодающих выросло на треть и продолжает расти

Число людей, находящихся на грани голода, сейчас составляет 41 млн человек — в прошлом году таких насчитывалось 34 млн, следует из данных Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).

«На сегодняшний день, до 270,5 млн. человек испытывают острую нехватку продовольствия или имеют высокий риск столкнуться с ней в 2021 году — это обусловленный конфликтами, экономическими потрясениями, природными катастрофами и социально-экономическими последствиями COVID-19», — говорится в материале.

По данным организации, наиболее вероятно, что с голодом могут столкнуться жители Эфиопии, Мадагаскара, Южного Судана и Йемена.

В связи с этим, WFP в этом году запустила самую масштабную операцию за всю историю существования организации — она охватывает 139 млн человек по всему миру, то есть около половины голодающих или испытывающих недостаток продовольствия. Помощь в борьбе с дефицитом продовольствия оценивается WFP в $ 710 млн.

Отмечается, что за первые три месяца 2021 года поддержку организации получили 67 млн человек.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что существование голода в мире является преступлением, поскольку голод — нарушение прав человека. Понтифик добавил, что, хотя новые технологии и разрабатываются для увеличения возможностей производства пищи на Земле, люди продолжают «эксплуатировать природу до точки стерилизации».