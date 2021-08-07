Более тысячи домов повреждены из-за наводнения в КНДР

В КНДР в результате наводнения повреждено более одной тысячи домов. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на государственные северокорейские СМИ.

Из-за стихийного бедствия оказались повреждены также мосты и дамбы, были размыты дороги и посевные площади в провинциях Хамген-Пукто и Хамген-Намдо.

Гидрометеорологическое управление Северной Кореи уточнило, что в августе ожидаются новые ливневые дожди. На фоне чего не исключается еще более серьезный экономический ущерб.

Ливни продолжались в течение нескольких дней. Сообщения о последствиях поступали по мере роста обеспокоенности ущербом для урожая. Еще опасения вызвала ситуация, что в Северной Корее могут быть проблемы с поставками продовольствия, потому что действуют ограничения на ввоз импортных товаров из-за ситуации с COVID-19 и международных санкций.

На видео, появившемся в сети, демонстрируются кадры, где показаны дома, затопленные до самых крыш.

В прошлом году более 10 тыс. домов подтопило в КНДР из-за ливней.