В Испании обвинили Snickers в гомофобии из-за рекламы

В Испании разгорелся скандал вокруг рекламы шоколадного батончика Snickers.
В 20-секундном видео испанский певец Алесс Гибаджа превращается в сурового бородатого мужчину после того, как съедает Snickers. «Ты не ты, когда голоден», — говорится в рекламе.
Ролик вызвал волну критики как среди организаций, выступающих за права ЛГБТ-сообщества, так и среди правительства.
«Интересно, кому может показаться хорошей идеей использовать гомофобию в качестве бизнес-стратегии», — написала министр по вопросам равноправия Испании Ирене Монтеро в Twitter.
В результате реклама была снята с эфира, а компания принесла публичные извинения на станице в Instagram.
Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya "estás mejor". ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? �� #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw— Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021