В Испании обвинили Snickers в гомофобии из-за рекламы

В Испании разгорелся скандал вокруг рекламы шоколадного батончика Snickers.

В 20-секундном видео испанский певец Алесс Гибаджа превращается в сурового бородатого мужчину после того, как съедает Snickers. «Ты не ты, когда голоден», — говорится в рекламе.

Ролик вызвал волну критики как среди организаций, выступающих за права ЛГБТ-сообщества, так и среди правительства.

«Интересно, кому может показаться хорошей идеей использовать гомофобию в качестве бизнес-стратегии», — написала министр по вопросам равноправия Испании Ирене Монтеро в Twitter.

В результате реклама была снята с эфира, а компания принесла публичные извинения на станице в Instagram.