В США муж победительницы лотереи убил ее, их годовалую дочь и себя

Жительница американского штата Оклахома Тиффани Хилл, выигравшая $2 млн, ее годовалая дочь Линн и супруг Джон Донато были обнаружены застреленными — полиция подозревает отца семейства. Об этом сообщает журнал People.

По версии следствия, Донато убил жену с ребенком и совершил самоубийство.

Как рассказали родственники погибших, Джон часто оскорблял Тиффани, из-за чего она хотела развестись. Адвокат семьи Тереза ​​МакГи сообщила, что выигрыш в лотерею стал очередным предметом разногласия между супругами.

«Могло ли это спровоцировать ссору (закончившуюся убийством — прим. ред.)? У нас никогда не будет возможности узнать. Но я знаю, что были времена, когда это приводило к конфликту между ними», — сказала МакГи.

Хилл выиграла $2 млн в моментальной лотерее в штате Калифорния в конце прошлого года. После этого она вышла замуж за Донато, и семья переехала в Оклахому.

Ранее сообщалось, что в Великобритании юноша «принес в жертву дьяволу» двух сестер, чтобы выиграть в лотерею.