Армия Индонезии перестанет тестировать женщин-новобранцев на девственность

Вооруженные силы Индонезии намерены отказаться от теста на девственность для женщин-рекрутов. Об этом сообщает правозащитная организация Human Rights Watch.

Командующий индонезийской армией генерал Андика Перкаса заявил в июле, что в скором времени медицинский осмотр женщин, поступающих на военную службу, будет аналогичен осмотру мужчин. Проверять нужно только физическую подготовку новобранцев, отметил он.

Кроме того, Перкаса сказал, что заявление на вступление в брак мужчины-военнослужащего больше не потребует медицинского осмотра невесты. Имеется в виду процедура, при которой подтверждается целостность девственной плевы, что доказывает невинность девушки.

По мнению Human Rights Watch, все это свидетельствует о скорой отмене проверки рекрутов армии Индонезии женского пола на девственность.

Ранее стало известно, что женщинам, служащим в швейцарской армии, сошьют женское нижнее белье вместо мужского.